MSB'den Ordu'da Sahile Vuran İHA İçin Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Ordu sahilinde bulunan İHA'nın Rusya'ya ait olduğunun değerlendirildiğini ve incelenmek üzere Ünye Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı. Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşmanın yakından takip edildiğini belirten MSB, TSK'nın 'gemi satışı' iddialarına da noktayı koydu.

Son Güncelleme:
MSB'den Ordu'da Sahile Vuran İHA İçin Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığında (MSB) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

ORDU'DA BULUNAN İHA

Ordu sahilinde bulunan insansız hava aracına (İHA) ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da, sahilde bir İHA bulunması üzerine ⁠1 SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikal ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA, incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir" açıklaması yapıldı.

SURİYE'YE YAKIN TAKİP

Bakanlıktan Suriye'deki son durumlara ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

'GEMİ SATIŞI' İDDİALARI

Bakanlık tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "gemi satışı" iddialarına ilişkin de açıklama yapıldı.

Dünyadaki ve bölgedeki her türlü gelişmenin takip edildiği, değerlendirildiği ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır. Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup bu durum, ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir. Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir.

Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir. Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta, bu doğrultuda atılan her adım askeri ihtiyaçlar, milli çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır."

Ordu Sahilinde İHA Paniği... SAS Ekipleri DevredeOrdu Sahilinde İHA Paniği... SAS Ekipleri DevredeGüncel

Bakan Güler: Suriye'ye Destek Olmaya Devam EdeceğizBakan Güler: Suriye'ye Destek Olmaya Devam EdeceğizGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) YPG
Son Güncelleme:
Mesut Özarslan'dan Yeni Açıklama: 'İstesem MHP’ye de AK Parti’ye de Geçerim' Mesut Özarslan'dan Yeni Açıklama: 'İstesem MHP’ye de AK Parti’ye de Geçerim'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Fenomen Enes Batur Gözaltına Alındı Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak Araç Sahipleri Dikkat: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak
Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu