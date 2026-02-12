Mesut Özarslan'dan Yeni Açıklama: 'İstesem MHP’ye de AK Parti’ye de Geçerim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasıyla gündemde olan ve AK Parti'ye geçmesi beklenen Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, gündeminde herhangi bir partiye geçmek olmadığını söyledi. Özarslan, "Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) hem de AK Parti’ye geçerim" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Özarslan, şu aşamada herhangi bir partiye geçme kararı almadığını belirterek, "Vallahi gündemimde falanca partiye geçmek gibi bir şey yok. İzleyeceğim, bakacağım. Olursa daha iyi hizmet vermek amacıyla olabilir. Baktım ki o da olmuyor, hiç umurumda değil. Bu arada şunu söyleyeyim: Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) hem de AK Parti’ye geçerim. Neymiş; benim dosyam varmış, onu inceleyeceklermiş, uygun görülürsem öyle alınacakmışım" dedi.

'BİR TANE BİLE DOSYAM YOK'

Hakkında soruşturma dosyası bulunduğu yönündeki iddiaları da reddeden Özarslan, şunları söyledi:

"Net konuşuyorum, benim dosyam yok. Benim soruşturma izni verilen, mahkemede olan bir tane bile dosyam yok. Kamu görevlisi olduğum için hakkımda şikayet varsa savcılık, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni ister. Bakan verirse soruşturma başlar. Savcı dosyayı oluşturur. Mahkemeye giderse o ayrı bir boyuttur. Ben, iki boyutta da yokum."

'MİLLETİMİN SİNESİNE ÇEKİLMİŞ DURUMDAYIM'

Parti transferiyle ilgili haberlerin bir algı oluşturma çabası olduğunu savunan Özarslan, "Benim hakkımda kimse 'Şu partiye gidiyor' diyemez. Benim bulunduğum şart beni nereye götürecek onu göremiyorum. Şu aşamada bir siyasi partiye geçmiyorum. Devletimin, milletin sinesine çekilmiş durumdayım" dedi.

AK Parti ve MHP’nin kendisini almadığı yönünde bir algı yaratıldığını söyleyen Özarslan, "Bunu söyleyenlere hodri meydan diyorum. İftira atmasınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü