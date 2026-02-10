Özarslan'dan Özel’e Sert Çıkış: 'Yalan Söylüyor'

CHP’den istifa eden Mesut Özarslan, Genel Başkan Özgür Özel’in kendisi hakkında dile getirdiği suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak yargıya başvuracağını açıkladı.

Özarslan'dan Özel’e Sert Çıkış: 'Yalan Söylüyor'
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Özarslan, X hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in 10 Şubat tarihli grup konuşmasında kendisi hakkında 'gerçeği çarpıttığını ve kamuoyuna yalan söylediğini' belirtti. Özarslan, Özel’in kendisine gönderdiği hakaret içerikli mesajları gizleyip bazı ifadeleri değiştirerek kamuoyunu yanılttığını savundu. "İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylemek bir genel başkana yakışmaz" dedi.

ANKARAGÜCÜ İDDİASI

Ankaragücü tribün liderine AK Parti’ye geçeceğini söyleyip destek istediği iddiasını da yalanlayan Özarslan, bu suçlamanın kulüp yöneticileri ve taraftar grupları tarafından iftira olarak açıklandığını hatırlattı.

SORUŞTURMA DOSYALARI

Özarslan ayrıca, hakkında yürütülen soruşturma dosyalarının çarpıtıldığını belirterek, dosyalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye bürokratlarının da şüpheli olarak yer aldığını söyledi. Bu dosyaların siyasi amaçla kullanıldığını savunan Özarslan, daha önce benzer bir soruşturmada hakkında takipsizlik kararı verildiğini vurguladı.

Özgür Özel’in kendisi için kullandığı 'bozuk tohum' ifadesine de sert tepki gösteren Özarslan, bunun ailesine yönelik bir hakaret olduğunu belirterek yeniden suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel
