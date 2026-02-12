Öğrenci Servisi Tıra Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde öğrenci servisinin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Bahçecik Barajı yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi, tıra arkadan çarptı.

Kazada serviste bulunan H.K. hayatını kaybederken, sürücü ile beraber D.K., H.Ö., M.K., H.İ.Y., Ü.K. ve R.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılırken, H.K.'nın da cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

