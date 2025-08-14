Terör Örgütü SDG’ye Hakan Fidan’ın Ardından MSB’den Bir Rest Daha

Suriye ile imzaladığı anlaşma sonrasında şartları yerine getirmeyen terör örgütü SDG’ye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ardından bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. SDG’nin bu tavrının kışkırtıcı olduğunu vurgulayan MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Dün Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında kritik açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kimse kusura bakmasın, kimse enayi değil. Biz enayi değiliz” diyerek, silah bırakmayı reddeden terör örgütü SDG'ye tepki göstermişti.

Bakan Fidan’ın terör örgütü SDG'ye karşı net tavrı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’ndan da bir tepki geldi.

10 Mart 2025 tarihinde imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG’nin anlaşma şartlarının hiçbirini yerine getirmediğini açıklayan MSB, terör örgütü SDG'nin bu tavrının ‘kışkırtıcı’ olduğunu vurguladı.

MSB “SDG’nin bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır” dedi.

Beklentilerinin imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye’nin inşası olduğunu vurgulayan MSB “Biz Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz” diye vurguladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu bilgi birikimi tecrübe ve deneyimi ile Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

