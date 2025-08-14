İtalya'daki Faciada Can Kaybı Artıyor

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü sayısı 27’ye yükseldi. BM, Akdeniz’de göçmen ölümlerine karşı acil önlem çağrısı yaptı.

İtalya'daki Faciada Can Kaybı Artıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 27’ye ulaştığını duyurdu. Grandi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lampedusa yakınlarında trajik bir gemi kazasında en az 27 kişi boğuldu" ifadelerini kullandı.

2025 yılı içinde yalnızca Orta Akdeniz’de 700’den fazla mülteci ve düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini hatırlatan Grandi, denizde kurtarma operasyonlarının, güvenli geçiş yollarının, transit ülkelere desteğin ve göçün temel nedenlerine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dün yapılan ilk açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Roma ofisinden Filippo Ungaro, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise kaybolduğunu bildirmişti. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

kaza İtalya
