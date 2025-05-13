MSB Duyurdu! Askeri Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

MSB'den yapılan açıklamada, Denizkurdu tatbikatı sırasında bir helikopterin denize acil iniş yaptığı belirtildi. Personelin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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MSB Duyurdu! Askeri Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda Denizkurdu tatbikatında bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığı bildirildi. Açıklamada, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ancak kontrol maksatlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

MSB’nin açıklaması şöyle:

"DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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