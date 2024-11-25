MSB Duyurdu: 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara, Hakurt ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"