Musluklardan Akan Çamurlu Su İsyan Ettirdi

Kastamonu'da il merkezinde yaşayan bazı vatandaşlar, musluklarından çamurlu su aktığını fark edip, fotoğraflarını çekti. Sosyal medya hesaplarından çamurlu suların fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Kastamonumuzun kar manzaralı nezih akşamlarında kahveleriniz 'Bizim Hasan'dan, (Hasan Baltacı) hem de musluklarımızdan. Bu Kastamonu nankör vilayet, daha ne yapsın bu adam” diyerek tepkisini dile getirdi.

Suların neden çamurlu aktığına dair belediyeden bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA