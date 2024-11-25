Musluklardan Akan Çamurlu Su İsyan Ettirdi

Kastamonu'da bazı evlerin musluklarından çamurlu su akması, sosyal medyada gündem oldu. Musluklarının fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, tek tek tepki gösterdi.

Musluklardan Akan Çamurlu Su İsyan Ettirdi

Kastamonu'da il merkezinde yaşayan bazı vatandaşlar, musluklarından çamurlu su aktığını fark edip, fotoğraflarını çekti. Sosyal medya hesaplarından çamurlu suların fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Musluklardan Akan Çamurlu Su İsyan Ettirdi - Resim : 1

Bir sosyal medya kullanıcısı “Kastamonumuzun kar manzaralı nezih akşamlarında kahveleriniz 'Bizim Hasan'dan, (Hasan Baltacı) hem de musluklarımızdan. Bu Kastamonu nankör vilayet, daha ne yapsın bu adam” diyerek tepkisini dile getirdi.

Suların neden çamurlu aktığına dair belediyeden bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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