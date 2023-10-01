MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edildiğini ve toplamda 20 hedefin imha edildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı yapıldığını ve içinde teröristlerin bulunduğu 20 hedef imha edildiğini duyurdu.

MSB açıklamasında, "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek!" ifadelerine yer verdi.

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