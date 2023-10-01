Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması

İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilçeden hissedildi.

Depreme ilişkin uzman isim Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi. Görür 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer/Buca-İzmir’de 4,0 deprem oldu. Deprem İzmir Fayının güneyinde, Dağkızılca Fayının kuzeyinde bir yerde. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.