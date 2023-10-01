Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması

İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depreme ilişkin uzman isimden bir paylaşım geldi.

Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması

İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilçeden hissedildi.

Depreme ilişkin uzman isim Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi. Görür 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer/Buca-İzmir’de 4,0 deprem oldu. Deprem İzmir Fayının güneyinde, Dağkızılca Fayının kuzeyinde bir yerde. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Naci Görür Deprem
Tarhanaya lezzet katıyor. Eklenince tarhana çorbası daha doyurucu oluyor Tarhanaya lezzet katıyor. Eklenince tarhana çorbası daha doyurucu oluyor
Adalet Bakanı'ndan Can Atalay açıklaması: Hükmün Genel Kurul’da okunmasıyla milletvekilliği düşüyor "Hükmün Genel Kurul’da okunmasıyla milletvekilliği düşüyor"
Bahçeli'den ortak aday açıklaması: AK Parti ve MHP iç içedir Bahçeli'den ortak aday açıklaması: AK Parti ve MHP iç içedir
Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ali Erbil, evliliğine karşı çıkan ismi açıkladı: "Benden önce evlenemezsin" Mehmet Ali Erbil, evliliğine karşı çıkan ismi açıkladı: "Benden önce evlenemezsin"
Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi
Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat!
Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı
En sinirli burçlar belli oldu En sinirli burçlar belli oldu