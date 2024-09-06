Motosiklet, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, polis soruşturma başlattı.

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Motosiklet, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada Anıl U. (21) yönetimindeki motosiklet, park halindeki Mustafa U.'ya ait otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Anıl U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gamze O. (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Mustafa U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Burdur Trafik kazası
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