Motorine Zam Pompaya Yansıdı! Tabela Değişti

Benzine gelen 1.20 TL'lik zam sonrası motorine de 90 kuruş zam geldi. Bugün ise zam pompaya yansıdı. şte 27 Eylül 2024 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Motorine Zam Pompaya Yansıdı! Tabela Değişti

Motorin grubuna gelen 90 kuruşluk zam pompaya yansıdı. İşte 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları...

AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 42,74 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42,64 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.18 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 42,63 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42,56 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.64 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 43,07 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43,05 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 43,52 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43,56 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.94 TL
Tabela Yine Değişiyor... Motorine Zam Kapıda!Tabela Yine Değişiyor... Motorine Zam Kapıda!Ekonomi

Benzin, Motorin ve LPG'de Günün RakamlarıBenzin, Motorin ve LPG'de Günün RakamlarıGüncel

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