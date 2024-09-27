Motorine Zam Pompaya Yansıdı! Tabela Değişti
Benzine gelen 1.20 TL'lik zam sonrası motorine de 90 kuruş zam geldi. Bugün ise zam pompaya yansıdı. şte 27 Eylül 2024 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Motorin grubuna gelen 90 kuruşluk zam pompaya yansıdı. İşte 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları...
AVRUPA YAKASI
- Benzin fiyatı: 42,74 TL
- Motorin litre fiyatı: 42,64 TL
- LPG litre fiyatı: 25.18 TL
ANADOLU YAKASI
- Benzin fiyatı: 42,63 TL
- Motorin litre fiyatı: 42,56 TL
- LPG litre fiyatı: 24.64 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 43,07 TL
- Motorin litre fiyatı: 43,05 TL
- LPG litre fiyatı: 25.16 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 43,52 TL
- Motorin litre fiyatı: 43,56 TL
- LPG litre fiyatı: 24.94 TL
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