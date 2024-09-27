Tuncay Şanlı'dan Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın'a Hastane Ziyareti

Eski Fenerbahçe milli futbolcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Fenerbahçe'de aynı dönem forma giymiş olan Tuncay Şanlı, eski takım arkadaşı Akın'ın ziyaretine gitti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlı, şunları söyledi:

"Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur."

Kaynak: AA