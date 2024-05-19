Motokuryeler, Ata Emre Akman için adalet istedi!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın işe girdikten 5 gün sonra sipariş götürdüğü bir adreste hiç tanımadığı 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında Antalya’da motokuryeler eylem yaptı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan bir parkta toplanan motokuryeler motosikletlerinin üzerine Akman’ın fotoğrafının bulunduğu üzerinde ‘Balıkesir’de 20 yaşında kuryelik yaparak parasını kazanmaya çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman canice katledildi. Ata Emre Akman için adalet istiyoruz’ yazılı kağıtlar yapıştırdı.

“BİNLERCE KURYE EVLATLARI VAR”

Motosikletleri ile Akman için konvoy düzenleyen yaklaşık 100 motokurye konvoyun ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Azim Nuray isimli motokurye, yaşanan cinayeti kınadıklarını ve Ata Emre Akman için adalet istediklerini belirterek “Kendi parasını kazanmak için kuryelik yapan Ata kardeşimiz gencecik yaşında bir cani tarafından öldürüldü. Antalya motosikletli kuryeler olarak yaşanan olaydan ötürü son derece üzgünüz. Ata kardeşimizin ailesine buradan seslenmek istiyoruz. Maalesef evlatlarını kaybettiler, ama şunu bilsinler ki Türkiye'nin her yerinde binlerce kurye evlatları var” dedi.

Kaynak: İHA