20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Başvurular yarın başlıyor

MEB'in duyurusunu yaptığı 20 bin öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor. İşte detaylar...

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Başvurular yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'ten itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Öğretmen atama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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