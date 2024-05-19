Şanlıurfa’da park yeri kavgası: Ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı

Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okudu.

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Şanlıurfa’da park yeri kavgası: Ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı.

Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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