Muhtar eksik evraklardan dolayı görevden alındı: Yeniden seçim yapılacak

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oy farkıyla kazanan Çaltı Muhtarı Ali Pazvant'ın eksik evraklarından dolayı seçimin yeniden yapılmasına karar verildi.

Muhtar eksik evraklardan dolayı görevden alındı: Yeniden seçim yapılacak

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük bir oy farkıyla muhtar seçilen Ali Pazvant mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulunca yapılan incelemelerden Pazvant’ın evrak eksikliği tespit edildi. Ardından seçimin iptal edilerek yeniden seçim yapılmasına karar verildi.

Muhtar eksik evraklardan dolayı görevden alındı: Yeniden seçim yapılacak - Resim : 1

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2 HAZİRAN'DA TEKRAR SEÇİM YAPILACAK

2 Haziran pazar günü yapılacak seçimlerde Çaltı Muhtarı yeniden seçilecek.

Kaynak: İHA

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