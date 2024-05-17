Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Katilin babası da tutuklandı

Balıkesir'de motokurye olarak çalışırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman olayında yeni bir gelişme yaşandı. Akman'ı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı E.Ö.'nün babası O.Ö. de tutuklandı.

Balıkesir'de üniversite öğrenimi görürken aynı zamanda motokuryelik yapan Ata Emre Akman cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Katil zanlısı olarak yakalanan E.Ö.'nün babası O.Ö. de olayla ilgili gözaltına alındı.

SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan O.Ö. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan ve 1 yıl önce Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nü kazanan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs’ta Balıkesir’in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın acılı annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini iddia etmişti

Kaynak: İHA