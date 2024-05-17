Ankara'da motokuryeler, öldürülen arkadaşları için eylem yaptı

Trafikte yaşanan yol verme tartışmasında öldürülen Samet Özgül ve Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman için, Ankara'da eylem gerçekleştirildi.

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Ankara'da motokuryeler, öldürülen arkadaşları için eylem yaptı

Ankara'da trafikte yaşanan 'yol verme' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül ve Balıkesir'de siparişten dönerken yoldan geçen bir kişi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman için, Ankara'da eylem yapıldı.

Motokurye Samet Özgül ve Ata Emre Akman'ın öldürülmesine yönelik tepkiler, artarak devam ediyor.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Samet Özgül'ün ailesi, motokuryeler ile birlikte eylem düzenledi.

Özgül'ün katledildiği Etlik semtindeki olay yerinde toplanan ailesi, motokuryeler ve yakınlerı "Katiller aramızda", "Kuryeler ölmesin" yazılı pankartlar tutarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Samet Özgül ve Ata Emre Akman, hayat dolu ve güzel gülen iki gençti. Harçlıklarını çıkarmak için çalışan bu iki üniversite öğrencisi, trajik olaylarla aramızdan ayrıldılar. Samet, trafikte ışık ihlali yapan aracı uyardığı için bıçaklanarak, Ata Emre ise gasp edilerek can verdi.

Ata Emre’nin katili, ne yazık ki kelepçesiz bir şekilde adliyeye alındı. Samet’in davasında ise Halil İbrahim Demirci müebbet hapis cezası almış, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz 12 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak, istinaf mahkemesi yeniden yargılama kararı verdi ve 20 sabıkası bulunan Mustafa Demirci’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. 28 Haziran saat 13:30’da Ankara Bölge Adliye 1.Ceza Dairesinde davamız görülecek.

Samet ve Ata Emre, geleceğe umutla bakan, sevdikleriyle vakit geçirmeyi seven gençlerdi. Onların hayalleri vardı, ama zalimce ellerinden alındı. Bu tür olaylar hepimizin yüreğini parçalıyor ve toplum olarak bu acıya sessiz kalmamalıyız.

Onların anısını yaşatmak ve adalet arayışında sesimizi duyurmak için birlik olmalıyız. Güzel gülüşleriyle hatırlayacağımız Samet ve Ata Emre’yi asla unutmayacağız. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından motokuryeler, öldürülen arkadaşları için konvoy yaparak eylemlerini sonlandırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Motokurye Cinayet Samet Özgül
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