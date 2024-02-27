Model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

31 Mart Yerel seçimlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahalle muhtarlığına kadın model Simurg Sarsılmaz aday oldu.

Model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken adaylar da netleşti. Ülke genelinde belediye ve beldelerin yanı sıra muhtarların da seçileceği yarışta dikkat çeken adaylar yer aldı.

O adaylardan biri de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden çıktı. Model Simurg Sarsılmaz, Kaynartepe Mahallesi'nde muhtar adayı olduğunu açıkladı.

4 erkeğe karşı yarışacak olan Sarsılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyarbakır bağlar kaynartepe muhtar adayı! Oylarınıza talibim" dedi.

Sarsılmaz'ın adaylığını açıklamasıyla bugüne kadar Diyarbakır'da ilk kez bir kadının muhtar adayı olduğu söyleniyor.

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