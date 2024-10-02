Mobil Bankacılığı Sakın Böyle Kullanmayın! Uzman İsim Büyük Tehlikeyi Açıkladı

Gelişen teknoloji koşullarıyla birlikte kullanımı oldukça yaygınlaşan mobil bankacılık işlemleri için uzman isimden kritik bir uyarı geldi. Uzman isim, ortak kullanıma açık ağlar üzerinden yapılan işlemlerdeki tehlikeye dikkat çekti.

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Mobil Bankacılığı Sakın Böyle Kullanmayın! Uzman İsim Büyük Tehlikeyi Açıkladı

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, siber suçluların, hedeflerine ulaşmak için her dijital kanalı araç olarak kullanabildiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Erginkurban, günlük hayatta internet bağlantılı birçok cihaz kullanıldığını vurgulayarak, mobil bankacılık işlemleri için kritik uyarılarda bulundu.

Kamuya açık alanlardaki Wi-Fi bağlantılarındaki tehlikelere dikkat çeken Erginkurban, mobil bankacılık işlemlerinin bu ağlar üzerinden yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Bu ağların dolandırıcılar için kolay hedef olduğunu belirten Erginkurban, ‘oltalama’ olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemine maruz kalınabileceğini söyledi.

DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖNEMSENMELİ

Siber suçluların, tüketicilerin bilgilerine ulaşmak için çeşitli sosyal mühendislik araçlarını kullandığına dikkati çeken Erginkurban, vatandaşların sanal dünyanın kurallarını iyi öğrenmeleri ve her yaş grubu için geçerli olan dijital okuryazarlığı önemsemeleri gerektiğini söyledi.

En fazla dolandırıcılığın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiğine işaret eden Erginkurban, bu siber tehditlerde son dönemde artış görüldüğüne dikkati çekti.

Erginkurban, "Güvenlik yöntemleri konusunda kullanıcılar bazında zorlanmalar olduğunu görüyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuralları gereği kullanıcıların 3-6 ayda bir parola değiştirmek zorunda olması, kullanıcıların parolalarını önceki parolalarından farklı seçmelerini sağlamak artık tek başına yeterli bir yöntem değil" ifadesini kullandı.

ORTAK KULLANILAN W-Fİ AĞLARINA DİKKAT

Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetlerinin suçlular tarafından "oltama" saldırısı olarak bilinen yöntem için kullanılabildiğini, bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilerin çalınabileceğini vurgulayan Erginkurban, şunları kaydetti:

"Hastane, zincir kahve ve restoran gibi yerlerde ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmamakta fayda var. Çünkü Wi-Fi sağlayıcısının kötü amaçlı olup olmadığını tahmin edemeyiz. Her hesabınız için ayrı, benzersiz ve herkes tarafından kolaylıkla tahmin edilemeyecek parola kullanmakta fayda var. Bu parolaları da belli aralıklara değiştirmeliyiz. Online alışverişlerde sanal kart kullanmayı bir alternatif olarak değerlendirmeliyiz."

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Kaynak: AA

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