ATM'lerde Bu Şifreyi Kullananlar Yandı! Yasaklandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ATM kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Bu kapsamda, doğum tarihleri, plaka kodları ve futbol takımlarının kuruluş yılları gibi tahmin edilmesi kolay şifrelerin kullanımı yasaklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
BDDK'nın aldığı bu kararla, ATM şifrelerinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Basit şifreler yerine, kullanıcıların daha karmaşık ve tahmin edilmesi zor şifreler belirlemeleri istenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, söz konusu yasaklı şifreleri kullanan milyonlarca kişinin şifrelerini değiştirmesi gerekecek.
BDDK, bankalar aracılığıyla müşterilere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme süreci başlatacak. Bankalar, müşterilerine güvenli şifre oluşturma konusunda rehberlik edecek ve ATM şifrelerini tahmin edilmesi zor hale getirmeleri için yönlendirmelerde bulunacak. Şifresi yasaklı listede yer alan kullanıcılar, ATM işlemleri sırasında zorunlu olarak şifrelerini değiştirecekler.
Yetkililer, bu adımın müşteri bilgilerinin daha güvenli bir şekilde korunmasını amaçladığını belirtiyor. Son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarıyla birlikte, banka müşterilerinin güvenliğini sağlamak için alınan önlemler giderek daha fazla önem kazanıyor. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde uygulamaya konulması bekleniyor.