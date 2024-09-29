ATM'lerde Bu Şifreyi Kullananlar Yandı! Yasaklandı

BDDK'nın aldığı bu kararla, ATM şifrelerinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Basit şifreler yerine, kullanıcıların daha karmaşık ve tahmin edilmesi zor şifreler belirlemeleri istenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, söz konusu yasaklı şifreleri kullanan milyonlarca kişinin şifrelerini değiştirmesi gerekecek.