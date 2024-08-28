MİT'ten Irak'ın Kuzeyinde Operasyon

MİT Irak'ın Suleymaniye kentindeki operasyonlarda PKK'nın sorumlarından Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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MİT'ten Irak'ın Kuzeyinde Operasyon

MİT’in Irak’ın Kuzeyindeki operasyonlarında PKK’nın sorumlularından Gülistan Tekik’in hareketsiz hale getirildiği bildirildi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Gülistan Tekik'in, Süleymaniye’de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yaptığı ve ayrıca örgüt ideolojisini yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevli olduğu iddia edildi.

MİT, PKK/KCK’lı Tekik’in Süleymaniye’ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. Tekik, MİT tarafından adım adım izlendi. Ooerasy

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