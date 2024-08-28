Düğün Konvoyunda Feci Kaza! 8 Araç Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale ederken, bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavileri yapıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA