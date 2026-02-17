MİT'in 2025 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı! MİT Başkanı İbrahim Kalın: 'Casusluk Girişimleri Akamete Uğratılmıştır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Raporda görüşlerine yer verilen MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın milli güvenliği ilgilendiren her alanda ülkenin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirdiğini bildirdi.

Türkiye'yi hedef alan casusluk girişimlerinin akamete uğratıldığını vurgulayan Kalın, şunları kaydetti;

Ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için “Vatan İçin Her An Her Yerde” şiarıyla çalışan

Teşkilatımız; 2025 yılı boyunca yasal yetkileri ve sorumlulukları çerçevesinde, çatışma bölgeleri başta olmak üzere milli güvenliğimizi ilgilendiren her alanda ülkemizin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirmiş, istihbarat diplomasisini aktif şekilde kullanarak dış istihbaratta etkinliğini artırmış, farklı terör örgütleri ile mücadelesini eş zamanlı sürdürmüş, ülkemizi hedef alan casusluk girişimlerini deşifre ederek akamete uğratmıştır.

Hasım ülkelerin istihbarat servisleri, söz konusu servislerle ilişkili uluslararası organizasyonlar ve taşeron kurum/kuruluşlarca ülkemiz aleyhinde yürütülen istihbarat çalışmalarının tespitine yönelik çalışan teşkilatımız, 2025 yılında da casusluk faaliyetlerinin akamete uğratılmasını ve ajan ağlarının deşifre edilmesini sağlamıştır.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi