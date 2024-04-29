MİT Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor

Son bir haftada Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor

MİT, Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlara imza attı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı. Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.

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