Miss Universe 2025’te Skandallar Patladı! Birinci Belli Oldu, Türkiye Temsilcimiz Ceren Arslan İlk 30’a Giremedi

2025 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) bu yıl Tayland’da gerçekleştirildi. Yarışmanın birincisi Meksika Güzeli Fatima Bosch oldu. Bosch, yarışma süresince yaşanan “Aptal” krizi ile de gündeme gelmişti.

Fatima Bosch, tacını geçen yılın sahibi Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig’den devraldı. 25 yaşındaki Bosch, modellik kariyerinin yanı sıra moda tasarımı eğitimi aldı.

İLK BEŞ SIRALAMA BELLİ OLDU

Yarışmanın ikincisi ev sahibi ülke Tayland’ın güzeli Praveenar Singh olurken, Venezuelalı Stephany Abasali üçüncü, Filipinli Ahtisa Manalo dördüncü ve Fildişi Sahili’nden Olivia Yace beşinci oldu.

Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30’a giremedi ve final hakkı kazanamadı.

CEREN ARSLAN’DAN İLK YORUM

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından sosyal medyada bir video paylaşan Ceren Arslan, şunları söyledi: "Çok çabaladık, emek verdik. O yüzden mutluyum, hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere."

YARIŞMACILARA İKİ SORU

Yarışmada mayolu podyum turunun ardından, ilk 30’a giren yarışmacı sayısı 12’ye, daha sonra 5’e indirildi. Finalistlere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda hangi küresel sorun hakkında konuşacakları ve Miss Universe platformunu genç kızları güçlendirmek için nasıl kullanacakları soruldu.

BOCSH’DAN ‘ÖZGÜNLÜK’ MESAJI

Yarışmanın galibi Fatima Bosch, kazanmasının ardından şunları söyledi:

"Özgünlüğünüzün gücüne inanın. Hayalleriniz önemli, kalbiniz önemli. Kimsenin sizi değerinizden şüphe ettirmesine asla izin vermeyin."

SKANDALLAR YARIŞMAYI GÖLGELEDİ

Bu yılki Miss Universe, tacın giyilmesine kadar birçok tartışmaya sahne oldu. Yarışma, kadınların güçlenmesini teşvik ettiğini iddia etse de, tartışmaların odağı haline geldi.

Aybaşında sosyal medyadan canlı yayınlanan bir toplantıda, Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch’u yeterince tanıtım içeriği paylaşmadığı gerekçesiyle azarladı ve ona “Aptal” dedi. Bosch’un tepkisi üzerine Nawat güvenliği arayarak Bosch’un salondan çıkarılmasını sağladı. Diğer yarışmacılar da dayanışma göstermek amacıyla salonu terk etti. Olay, dünya çapında tepkilere yol açtı; Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da yaşananlara tepki gösterdi. Nawat Itsaragrisil daha sonra özür diledi, ancak görevden uzaklaştırılmaktan kurtulamadı.

İKİ JÜRİ İSTİFA ETTİ

Yarışmanın finaline saatler kala bir başka skandal da jüri üyelerinden kaynaklandı. Besteci Omar Harfouch, 8 kişilik resmi jüri dışında asıl seçimin resmi olmayan jüri tarafından yapıldığını, ilk 30’un çoktan belirlendiğini iddia ederek görevinden istifa etti. Harfouch, şeffaf bir seçim yapılmadığını savundu. Organizasyon yetkilileri ise bunun doğru olmadığını belirtti.

Aynı gün, Fransız futbolcu Claude Makélélé de “öngörülemeyen kişisel nedenler” ile jüri görevinden çekildi.

GELECEK YIL YARIŞMA PUERTO RİCO’DA

Gelecek yılın Miss Universe yarışması, Puerto Rico’da gerçekleştirilecek.

