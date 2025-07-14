Mısır Üreticisine İthalat Şoku

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CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Temmuz 2025’e kadar 500 bin ton mısır ithalatında yüzde 0 gümrük vergisi uygulanmasına olanak sağlayan Cumhurbaşkanı Kararına tepki gösterdi.

Hasat öncesinde alınan bu ithalat kararının, zaten krizle boğuşan Türk çiftçisine açıkça düşmanlık anlamına geldiğini belirten Adem, Tarım Bakanlığı’nın “akıl tutulması” yaşadığını ve yerli üreticinin tamamen yok sayıldığını ifade etti.

500 BİN TON VERGİSİZ MISIR

Yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kendi çiftçisine bu kadar uzak, bu kadar kayıtsız, bu kadar düşman başka bir iktidar ve Tarım Bakanlığı Türkiye tarihinde görülmemiştir. Tam hasat zamanı. Sayılı günler kalmış. Fiyat beklentisi var. Dondan etkilenmiş çiftçi, girdi maliyetleri altında ezilmiş, üretim sürecinde her türlü krizi yaşamış, gübresini alamamış, mazot parasını denkleştirememiş… Tüm bu tablo ortadayken; Tarım Bakanlığı’nın çözüm üretmesi beklenirken, bir bakıyoruz ki daha önce 1 Milyon tona ilaveten 500 bin ton mısır ithalatına yüzde 0 gümrük vergisiyle izin veriliyor! Bu başka bir ülkede yaşansa, bu kararı alanlar vatana ihanetten yargılanır!"

Kaynak: Haber Merkezi