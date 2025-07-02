Bakanlık Duyurdu: Otomotiv Sektöründe Taşlar Yerinden Oynadı! Rekor Artış

Türkiye otomotiv pazarında satışlar artarken, ithal araçlardaki yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla ithal araçların toplam satışlardaki payı yüzde 77’yi aşarken, otomotiv sektörü dış ticaret açığında da önemli bir rol oynamaya başladı.

İTHALAT TARİHİ ZİRVEYE ÇIKTI

Ocak-haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 607 bin 379 adede ulaştı. Ancak asıl dikkat çeken, bu satışların büyük kısmının ithal araçlardan oluşması oldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, otomotivin de dahil olduğu “motorlu kara taşıtları ve yedek parça” grubunda ithalat, 2024’ün ilk yarısına göre yüzde 14,1 artışla 17 milyar 724 milyon dolara yükseldi. Sadece Haziran ayında bu rakam yüzde 37 artış göstererek 3 milyar 426 milyon dolara ulaştı.