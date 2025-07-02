Bakanlık Duyurdu: Otomotiv Sektöründe Taşlar Yerinden Oynadı! Rekor Artış
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025'in ilk yarısında otomotivde ithal araçların payı yüzde 72,5’e, haziran ayında ise yüzde 77,2’ye yükseldi. Artan ithalat, dış ticaret açığını büyütürken, ÖTV artışı beklentisi satışları hızlandırdı.
Kaynak: Nefes Gazetesi
Türkiye otomotiv pazarında satışlar artarken, ithal araçlardaki yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla ithal araçların toplam satışlardaki payı yüzde 77’yi aşarken, otomotiv sektörü dış ticaret açığında da önemli bir rol oynamaya başladı.
İTHALAT TARİHİ ZİRVEYE ÇIKTI
Ocak-haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 607 bin 379 adede ulaştı. Ancak asıl dikkat çeken, bu satışların büyük kısmının ithal araçlardan oluşması oldu.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, otomotivin de dahil olduğu “motorlu kara taşıtları ve yedek parça” grubunda ithalat, 2024’ün ilk yarısına göre yüzde 14,1 artışla 17 milyar 724 milyon dolara yükseldi. Sadece Haziran ayında bu rakam yüzde 37 artış göstererek 3 milyar 426 milyon dolara ulaştı.
DIŞ TİCARET AÇIĞI DERİNLEŞTİ
Aynı dönemde söz konusu fasıl altında ihracat da yüzde 13,1 artarak 17 milyar 501 milyon dolara çıktı. Haziran ayındaki ihracat ise yüzde 35,1 artışla 3 milyar 132 milyon dolarda kaldı. Böylece Türkiye, otomotiv dış ticaretinde açık verdi.
2024’ün ilk yarısında otomotiv pazarındaki ithal araç oranı yüzde 69,3 iken, bu oran 2025’in aynı döneminde yüzde 72,5’e yükseldi. Haziran ayında ise ithal araçların pazar payı yüzde 77,2 ile rekor kırdı.
ÖTV ENDİŞESİ SATIŞLARI TETİKLEDİ
Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda yüzde 11,1 büyüyerek 118 bin 13 adet seviyesine ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,6 artışla 93 bin 676 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 32,4 büyüyerek 24 bin 337 adedi buldu.
Satışlardaki bu artışta, Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılabileceği konuşulan olası artışa karşı tüketicilerin erken alıma yönelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA VE MODELLER
Haziran ayında Tesla, Model Y ile 7 bin 235 adetlik satışa ulaşarak en çok satılan model oldu. Marka bazında ise Volkswagen, 10 bin 526 adetlik satışla listenin başında yer aldı.
ELEKTRİKLİ ARAÇTA BÜYÜK SIÇRAMA
Elektrikli araç pazarında da ciddi bir ivme gözlemleniyor. 160 kW altı elektrikli otomobillerin satışları yılın ilk yarısında yüzde 104,3 artış göstererek toplam pazarın yüzde 13,9’unu oluşturdu. 160 kW üzeri modellerde ise yüzde 191,3’lük bir artışla yüzde 3,7'lik pazar payı yakalandı.
DIŞ TİCARET AÇIĞI GENELDE DE ARTIYOR
Türkiye genelindeki dış ticaret açığı da yükseliş eğiliminde. Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 16,3 artışla 49 milyar 429 milyon dolara çıktı. Haziran ayında ise bu rakam yüzde 38,8 artarak 8 milyar 172 milyon dolara ulaştı.