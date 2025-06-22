Maratonda İkinci Gün! Milyonlarca Aday İçin Kritik Saatler Başladı

Üniversite maratonunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) için salonlarda hazır bulunan 1 milyon 721 bin aday ter dökecek.

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Üniversiteye girişin ilk adımı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu milyonlarca öğrenciyi sınav salonlarına taşıdı.

Maratonda İkinci Gün! Milyonlarca Aday İçin Kritik Saatler Başladı - Resim : 1

İLK OTURUM HEYECANI DÜNDÜ

Maratonun ilk etabı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde gerçekleşti.

Maratonda İkinci Gün! Milyonlarca Aday İçin Kritik Saatler Başladı - Resim : 2

TYT’ye bu yıl 2 milyon 560 binden fazla aday başvurdu. 333 bini aşkın görevlinin sahada yer aldığı sınavda, öğrencilere 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler, 40 temel matematik ve 20 fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara bu sorular için 165 dakika süre tanındı. Sınav çıkışında sevinç gözyaşlarıyla çıkanlar olduğu gibi, umduğunu bulamayan öğrenciler de vardı.

Maratonda İkinci Gün! Milyonlarca Aday İçin Kritik Saatler Başladı - Resim : 3

1 MİLYON 721 BİN ADAY KATILIYOR

Bugün ise YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumları gerçekleştiriliyor. Sınav saat 10.15’te başladı. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 721 bin aday katılıyor. Öğleden sonra 15.45’te başlayacak olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 215 bini aşkın aday girecek.

Maratonda İkinci Gün! Milyonlarca Aday İçin Kritik Saatler Başladı - Resim : 4

AYT oturumuna girecek adayların en geç saat 10.00’a kadar, YDT oturumuna gireceklerin ise 15.30’a kadar sınav binalarında olmaları gerekiyor. AYT’de adaylar 160 soruyu 180 dakikada, YDT’de ise 80 soruyu 120 dakikada yanıtlayacak.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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