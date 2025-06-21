81 Yaşında 8. Kez YKS’ye Girdi: 'Sınava Tavşan Atlet Olarak Giriyorum'

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Edirne'de yaşayan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitim azminin yaşı olmadığını göstermek için 8. kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Daha önce Trakya ve Anadolu üniversitelerinin tarih bölümlerinden mezun olan Kılıç, iki yıl önce de arkeoloji bölümünü kazanmasına rağmen çeşitli nedenlerle bu bölüme devam edemedi.

'GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak yaşamını sürdüren Kılıç, bu yıl da bastonuna yaslanarak geldiği Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nde yeniden sınav heyecanı yaşadı. Sınavdan önce kendisiyle sohbet eden genç adaylarla tecrübelerini paylaşan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önceki yıllarda 2 kez tarih bölümünü bitirdim. Tavşan atlet olarak giriyorum sınava öğrencilere örnek olmak istiyorum. ÖSYM Başkanı'nın bahsettiği 81 yaşındaki aday benim. Sağlığım el verdiği sürece sınava girmek istiyorum. Bir de YKS'ye girecek en küçük 15 yaşındaki gençle tanışmak isterdim." dedi.

Kılıç, yüksek puan alsa bile tercih yapmayacağını vurgulayarak, “Yeni bir uğraşım var, Osmanlıcadan çeviriler yapıyorum. Bu yıl kendi kitabımı yayımlamayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Sınav öncesi karşılaştıkları Kılıç’tan etkilendiklerini belirten genç adaylardan Kerem Abbasoğlu, “Şevki amca bizi cesaretlendirdi. Onu gördükten sonra motivasyonumuz arttı” dedi. Bir diğer aday Azat Birgül ise “Heyecanlıydık ama Şevki amcayı görünce rahatladık. Okumanın yaşı olmadığını hepimize gösterdi” diye konuştu.

Kaynak: AA