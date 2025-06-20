Kenelerin En Çok Isırdığı Kan Grubu Ortaya Çıktı: O Kişiler Büyük Risk Altında

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Yaz aylarında sıcaklıkla birlikte artışa geçen kene vakaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle kırsal alanlarda, ormanlık bölgelerde ve park gibi yeşil alanlarda sıkça rastlanan keneler, ölümcül sonuçlara yol açabilecek kadar ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, korunma yollarına dikkat çekerken, kenelerin kan grubuna göre tercih yaptığını ortaya koyan dikkat çekici bir gözlem paylaşıldı.

KENELERİN EN ÇOK ISIRDIĞI KAN GRUBU

Tıpkı sivrisineklerde olduğu gibi, kenelerin de bazı kan gruplarına daha fazla yöneldiği gözlemlendi. Uzmanlar kene ısırıklarının kan grubuyla bağlantılı olabileceğini belirtti. Keneler, en çok 0 kan grubuna sahip bireyleri ısırıyor. A grubu da riskli gruplardan biri. Ancak B grubunda ısırılma oranı belirgin şekilde daha düşük olduğu ortaya çıktı.

KENE RİSKİ TAŞIYAN ALANLARDAN DÖNERKEN DİKKAT

Uzmanlar, kene vakalarının önlenmesinde erken farkındalığın kritik rol oynadığını hatırlatıyor. Ormanlık alanlar, piknik yerleri, yüksek otlu bahçeler veya hayvanların bulunduğu bölgelerden dönen bireylerin mutlaka vücutlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Vücudun kulak arkası, koltuk altı, kasıklar, diz arkası gibi bölgeleri kene açısından kontrol edilmeden bırakılmamalı. Eğer kene tutunmuşsa, çıplak elle müdahale edilmemeli. Eldiven, poşet veya bir bez yardımıyla, kenenin vücuda en yakın yerinden dikkatlice çıkarılması gerekiyor.

YANLIŞ MÜDAHALEYE DİKKAT

Yanlış çıkarma yöntemleri, keneden bulaşabilecek hastalıkların vücuda daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle kene çıkarma işlemi sonrası sağlık kuruluşuna başvurmak ve durumu uzmanlarla paylaşmak büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi