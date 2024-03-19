Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit olan asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, X hesabı üzerinden yayımlandığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 19 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.