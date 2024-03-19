Ali Yerlikaya, deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl sonu ve 2025 yılı başında Kahramanmaraş'ta bütün konutların teslim edileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferans yöntemi ile katıldığı ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde Dulkadiroğlu ilçesi Akyar mevkiinde TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etti.

Kura çekimi öncesinde konuşan Yerlikaya, "Kıymetli depremzedelerimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için gayret gösteriyoruz ve böyle bir durumda en büyük yardımcımız Rabbül Alemin. Devam eden inşaatlarımız ile bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl itibarıyla Kahramanmaraş’ta tüm konutlar teslim oluyor” diye konuştu.

'BU YILIN SONUNA KADAR 200 BİN KONUT VE EV SAYISINA ULAŞACAĞIZ'

2025 yılına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, “11 il ile ilgili 30 bin aynı bu şekilde bitmiş deprem konut ve kırsaldaki evleri kuraları yapılacak, anahtarları siz kıymetli depremzedelerimize teslim edilecek. Depremin birinci yılında 46 bin, 13’üncü ayında yani Mart ayında birazdan 30 bin ile beraber 76 bine ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yılın sonuna kadar 200 bin konut ve ev sayısına ulaşacağız. Toplam 389 bin hak sahibimiz var, 2024’te 200 bin 2025 yılında kalan konutların kura ve anahtar teslimlerini yapacağız” dedi.

Kaynak: İHA