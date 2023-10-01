Milli Savunma Bakanı Güler'den patlamaya ilişkin açıklama: Görünürde lav silahı gibi bir şey var

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Ankara'daki bombalı saldırı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" ziyareti yaptı.

Ziyaretten bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Sayın Şelçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Sayın Ziya Cemal Kadıoğlu’na geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

'O ŞARKI KULAĞINIZDA DURSUN DİYOR'

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda canlı bomba saldırısına ilişkin “Biz daha bir sonuç almadık. Yayınlanınca hep beraber öğreneceğiz. Görünürde lav silahı gibi bir şey var” dedi.

Güler, basının "Cumhurbaşkanı tekrardan 30 kilometrelik sınır vurgusu yaptı. 'Bir gece ansızın gelebiliriz'i aklınızdan çıkartmayın dedi" sözlerine Bakan Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor. Bir şey demedi Cumhurbaşkanımız" yanıtını verdi. Basının "Şarkı demiyor aslında ama" diye eklemesi üzerine, Güler, "Şarkı dedi. Başka ne dedi? 6 senedir 30 kilometre zaten duruyor" karşılığını verdi.

Gazetecilerin "Roketatar Suriye menşeli mi" sorusuna, Güler "Bilmiyorum. Olay nerede oldu ben ne bileyim. Daha yayınlanmadı" cevabını verdi. Güler, basının “İlk incelemelerden sizin aldığınız sonuçlar nedir” sorusuna “Biz daha bir sonuç almadık. Yayınlanınca hep beraber öğreneceğiz. Görünürde lav silahı gibi bir şey var” dedi.

Güler, 15 Temmuz günü kaybolan silahlara ilişkin “Bunların hepsi adli yargıda. Merak etmeyin, sorun yok” diye konuştu. Güler, İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıyı PKK terör örgütünün üstlenmesine ilişkin de "İçişleri Bakanı açıklarsa öğreneceğiz” diye ekledi.