Milli Patenciler Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Büyüledi

Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nde milli patenciler performanslarıyla büyüledi.

Milli Patenciler Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Büyüledi

Ardahan’da milli patenciler Naz Arıcı ile Elif Sırma Özel buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kurtuluş' dansı sergiledi. Arıcı, "Buranın harika ortamında eşsiz bir deneyim kazandık" ifadelerini kullandı.

Milli Patenciler Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Büyüledi - Resim : 1

Artistik Buz Pateni Masterlar Dünya Şampiyonu 'Altın Kuğu' lakaplı Naz Arıcı ile Masterlar Dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel, buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakların arasında buz pateni yaptı. Arıcı ve Özel'in göldeki performansı büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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