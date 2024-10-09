Bakan Tekin, Bosna Hersek’te: Aliya İzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı temaslarda bulunmak için Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daya geldi. Bakan Tekin, Saraybosna'daki temasları çerçevesinde Kovaçi Şehitliği ve Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.

Bakan Tekin, Bosna Hersek’te: Aliya İzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek’e geldi. Bakan Tekin, başkent Saraybosna’da Kovaçi Şehitliği ziyareti sırasında burada Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Tekin, daha sonra şehir merkezindeki tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı’yı gezerek karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Tekin, bugün Saraybosna’daki temasları çerçevesinde Türk girişimciler tarafından 2004’te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Buradaki konuşmasında Tekin, Bosna Hersek’te 4 Ekim’de meydana gelen sel ve heyelan felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunarak Türkiye’nin Bosna Hersek’e her anlamda yardımcı olacağını ifade etti.

Bakan Tekin, Bosna Hersek’te: Aliya İzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti - Resim : 1

IUS’taki temaslarına ilişkin olarak sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Tekin, "20 yıldır yenilikçi eğitim anlayışıyla Avrupa’da Türk ve Boşnak kardeşliğinin gururu bir ilim merkezi olan üniversitemiz farklı dilleri, farklı renkleri, farklı inanışları, kardeşlikle birbirine bağlayan; çok kültürlülüğün sağladığı imkânları geleceği kavramanın bir yolu olarak öğrencilere eğitim vermektedir. 50’den fazla ülkeden gelerek öğrenimine devam eden binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Türkiye ve Bosna Hersek arasında bir köprü vazifesi görerek bizi birbirimize bağlamaktadır. Bu vesileyle yeni akademik yılın değerli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tekin, ziyareti çerçevesinde ayrıca Maarif Vakfı Saraybosna Okulları ile Bosna Hersek Büyükelçiliği’nde de temaslarda bulundu.

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Kaynak: İHA

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