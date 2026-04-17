Mihalgazi Belediye Başkanı'na Hakaret Davasında İlk Duruşma: 'Paylaşımı Ben Yapmadım, Hesabım Çalındı'

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş’e yönelik sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen hakaret davası, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran duruşmaya, siyaset dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katılarak Başkan Güneş’e destek verdi.

'PAYLAŞIMI BEN YAPMADIM, HESABIM ÇALINDI'

Yaklaşık 70 gündür tutuklu bulunan sanık Mehmet Emin Korkmaz, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Milletvekili aday adayı olduğunu belirten Korkmaz, "Paylaşım yapılan hesap bana ait ancak o gün hesabıma giriş yapamadım. Bir kadını dini inançları üzerinden hedef almak benim tavrım değildir, annemin de başı kapalıdır" diyerek suçsuz olduğunu iddia etti ve tahliyesini talep etti.

'ANADOLU KADININI KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ'

Duruşmada söz alan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş ise sanığın savunmasına itibar etmediğini vurguladı. Yapılan paylaşımın noktasından virgülüne kadar kendisini ve temsil ettiği değerleri hedef aldığını belirten Güneş, "Bu paylaşım beni toplum önünde küçük düşürmüştür. Türk Anadolu kadınına yönelik bu hakaretin cezasız kalmamasını istiyorum" diyerek şikayetini yineledi.

TAHLIYE TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi, delillerin durumu ve kaçma ihtimalini göz önüne alarak Mehmet Emin Korkmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENIM SONSUZ'

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Güneş, kendisine destek veren vatandaşlara ve siyasilere teşekkür ederek, "Gereğini Türk adaleti yapmıştır. Türk yargısının en doğru kararı vereceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener de yaptıkları açıklamalarda, inanç hürriyeti ve kadın hakları vurgusu yaparak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA