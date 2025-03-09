Midesinden Çıkarlar ‘Pes’ Dedirtti

Artvin’de jandarmanın şüphelenerek takip ettiği 43 yaşındaki İran uyruklu F.R. kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Üzerinde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan F.R.’nin çekilen tomografisinde bağırsaklarında 10 paket halinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi.

Şüphelinin hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı paketler, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. İncelemede paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA