Adana'da Beyaz Eşya Dükkanına Kurşun Yağmuru

Silahlı saldırı, saat 02.00 sularında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde yaşandı.

Beyaz eşya dükkanının önüne gelen motosikletli şüpheli ya da şüpheliler, silahla iş yerine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin cam ve kepengine isabet ederken çevredekilerin ihbarı sonrası adrese polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, iş yerine 46 merminin isabet ettiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA