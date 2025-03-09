Adana'da Beyaz Eşya Dükkanına Kurşun Yağmuru

Adana’da beyaz eşya dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda, şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda dükkana tam 46 mermi isabet ederken, ekipler saldırganları yakalamak için harekete geçti.

Adana'da Beyaz Eşya Dükkanına Kurşun Yağmuru

Silahsaldırı, saat 02.00 sularında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde yaşandı.

Beyaz eşya dükkanının önüne gelen motosikletli şüpheli ya da şüpheliler, silahla iş yerine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin cam ve kepengine isabet ederken çevredekilerin ihbarı sonrası adrese polis ekipleri yönlendirildi.

Adana'da Beyaz Eşya Dükkanına Kurşun Yağmuru - Resim : 1

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, iş yerine 46 merminin isabet ettiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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