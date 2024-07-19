Microsoft Duyurdu: 'Mavi Ekran' Krizi Sona Erdi

Microsoft, siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike’ın yazılım güncellemesinden kaynaklanan teknik sorunun nedenini bulup gerekli düzeltmeyi yaptıklarını duyurdu. Microsoft tarafından yapılan açıklamada, Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin tamamının kurtarıldığı belirtildi.

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Microsoft Duyurdu: 'Mavi Ekran' Krizi Sona Erdi

Güncelleme kaynaklı kesinti nedeniyle birçok ülkede süpermarketlerden havayollarına, medyadan borsa ve bankacılığa kadar geniş bir sektörde şirketlerin hizmetleri aksamıştı.

Söz konusu yazılımı kullanılan bilgisayarlar mavi ekranla açılıyordu.

Microsoft’un konuya ilişkin paylaştığı açıklamada “Uzun bir izleme süresinin ardından sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik” denildi.

Microsoft’a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike’ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

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