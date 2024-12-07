Michelin Rehberi 2025 Seçkisinde 'MasterChef' Detayı! O Yıldızı Alan İlk İsim Oldu

Michelin Rehberi 2025'in Türkiye seçkisindeki en dikkat çeken isim MasterChef Türkiye'nin eski şampiyonu Serhat Doğramacı oldu. Doğramacı, MasterChef Türkiye'ye katılan şefler arasında Yeşil Michelin Yıldızı alan ilk kişi oldu. Doğramacı aynı zamanda Michelin Guide 2025 genç şef ödülünü de aldı.

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Michelin Rehberi 2025 Seçkisinde 'MasterChef' Detayı! O Yıldızı Alan İlk İsim Oldu

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi açıklandı. 2025 İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

Michelin Rehberi 2025 Seçkisinde 'MasterChef' Detayı! O Yıldızı Alan İlk İsim Oldu - Resim : 1

Katıldığı sene MasterChef Türkiye'de şampiyon olan ve sonrasında kendi restoranlarını açan Serhat Doğramacı da yarışmada yerini aldı. Serhat Doğramacı, Masterchef yarışmasına katılan şefler arasında Yeşil Michelin Yıldızı alan ilk kişi oldu.

Aynı zamanda Serhat Doğramacı, Michelin Guide 2025 genç şef ödülünü de aldı.

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