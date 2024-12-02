MasterChef'te Sürpriz Veda! Sadece 1 Puanlık Farkla Elendi

Finale kısa bir zaman kala heyecanın doruğa ulaştığı MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmaya veda eden isim herkesi şaşırttı. 32 puan aldı, hayalleri yıkıldı. İşte elenen yarışmacı…

MasterChef'te Sürpriz Veda! Sadece 1 Puanlık Farkla Elendi

Son haftalarda yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’de finale sayılı günler kaldı.

Kaan, Şirin, Semih ve Kerem’in potada olduğu son programda yarışmacılardan Mehmet Şef'in özel tarifi Duxelle Pirzola tabağı hazırlamaları istendi. Kaan, Şirin, Semih ve Kerem bir hafta daha kalabilmek için büyük mücadele gösterdi.

MasterChef'te Sürpriz Veda! Sadece 1 Puanlık Farkla Elendi - Resim : 1

SADECE 1 PUAN FARKLA ELENDİ

Yarışmacılardan en düşük puanı alan kişi, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. O isim ise 32 puan alan Kaan oldu. Şirin ile arasında sadece bir puan fark bulunan Kaan’ın elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

MasterChef'te Sürpriz Veda! Sadece 1 Puanlık Farkla Elendi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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