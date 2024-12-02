MasterChef'te Sürpriz Veda! Sadece 1 Puanlık Farkla Elendi

Son haftalarda yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’de finale sayılı günler kaldı.

Kaan, Şirin, Semih ve Kerem’in potada olduğu son programda yarışmacılardan Mehmet Şef'in özel tarifi Duxelle Pirzola tabağı hazırlamaları istendi. Kaan, Şirin, Semih ve Kerem bir hafta daha kalabilmek için büyük mücadele gösterdi.

SADECE 1 PUAN FARKLA ELENDİ

Yarışmacılardan en düşük puanı alan kişi, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. O isim ise 32 puan alan Kaan oldu. Şirin ile arasında sadece bir puan fark bulunan Kaan’ın elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: Gerçek Gündem