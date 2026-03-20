MHP Lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti: 'Bayram Sonrası Güçlü Türkiye'nin Adımları Atılacak'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nda partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü. Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bayramı hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz. Öncelikle Türk milletine, İslam alemine ve bütün insanlığa bayramımızın hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum" dedi.

'ÖNEMLİ HİZMETLERİN ATILMIŞ OLDUĞU BİR TÜRKİYE OLACAK'

Bahçeli, bayram sonrası dönemdeki yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılmış olduğu bir Türkiye olacağını vurgulayarak, "Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Milletimize bu vesileyle, bu rahmetli günde güzel bir bayram tekrar nasip etmesi dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

