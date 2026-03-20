Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı: 'İsrail'in Yaptıklarının Bedelini Ödeyeceğinden Şüphem Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alem-i İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın.

Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok.

Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, kardeşliğin vesilesi kılsın"

Kaynak: AA