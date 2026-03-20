Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı: 'İsrail'in Yaptıklarının Bedelini Ödeyeceğinden Şüphem Yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu Merkez Cami'nde bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in katliamlarına dikkat çekti ve " Bunun bedelini ödeyeceklerinden şüphem yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alem-i İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın.

Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok.

Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, kardeşliğin vesilesi kılsın"

Kaynak: AA

İspanya, Irak'taki Askerlerini Türkiye'ye Tahliye Etti İspanyol Askerler Türkiye'de
AFAD Duyurdu: Balıkesir'de Deprem AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Deprem
ABD, İsrail ve İran Savaşında 21'nci Gün: İsrail'den Kara Operasyon Sinyali 'Havadan Devrim Yapamazsınız, Karada da Unsur Olmalı' 'Havadan Devrim Yapamazsınız, Karada da Unsur Olmalı'
İletişim Başkanı Duran'dan Barış Mesajı İletişim Başkanı Duran'dan Barış Mesajı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den Dev Satışa Onay: Körfez Ülkeleri Silahlanıyor ABD'den Dev Satışa Onay: Körfez Ülkeleri Silahlanıyor
AFAD Duyurdu: Balıkesir'de Deprem AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Deprem
ABD, İsrail ve İran Savaşında 21'nci Gün: İsrail'den Kara Operasyon Sinyali 'Havadan Devrim Yapamazsınız, Karada da Unsur Olmalı' 'Havadan Devrim Yapamazsınız, Karada da Unsur Olmalı'
Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Bayram Sabahı Acı Haber: 2 Ölü Çok Sayıda Yaralı Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Bayram Sabahı Acı Haber: 2 Ölü Çok Sayıda Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı: 'İsrail'in Yaptıklarının Bedelini Ödeyeceğinden Şüphem Yok' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı