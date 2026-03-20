AFAD Duyurdu: Balıkesir'de Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 07.52'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14,07 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi