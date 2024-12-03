MHP İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci İçin Müebbet Hapis Talebi

MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 29 Nisan 2023 tarihinde partisinin Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. İddianamede, tutuklu sanık Ekinci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, yargılamanın bugünkü duruşmasına Özcan ailesi ve avukatı, tutuklu sanık Ekinci ve avukatı katıldı.

Mehmet Ersin Ekinci

'7'İ KURŞUNUN 5'İ ÖLÜMCÜL YERDEN'

Duruşmada söz olan Özcan ailesinin avukatı, "Artık dosyamız mütalaa verilecek duruma geldi ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyoruz. Sanık Ekinci'nin üç ayrı yerde saldırısı mevcuttur. Maktul kaçarken dahi onu evde kovalamaktadır çünkü bazı kurşunlar sırt bölgesinde. 7 kurşunun 5’i ölümcül yerlerden. Sanık, maktule yaşama şansı bırakmayacak şekilde ateş etmiştir" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMALI'

Müşteki tarafının avukatı savunmasını tamamladıktan sonra Savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı ve Ekinci hakkında “tasarlayarak öldürme kastının unsurlarının oluşmadığını” ifade ederek “kasten adam öldürme”den müebbet hapis cezası istedi. Sanık Ekinci’nin avukatı ise "Olay kıskançlıkla başlayan bir süreç ancak maktulün bu kıskançlığı körükleyen tutumu da söz konusu. Müvekkilimin annesine maktulün küfürleri var. Bu yüzden haksız tahrik indirimi uygulanmalı. Müvekkilimin tahliyesinin istiyorum" dedi.

'KIZ ARKADAŞIM YANINDA ÇALIŞMASIN İSTİYORDUM'

Sanık Ekinci de "Kız arkadaşım Fatma’nın Ferhat’ın ofisinde çalışmasından rahatsızlık duyuyordum. Olay günü de ben sadece kız arkadaşımın işten ayrılmasını istedim ve onu aradım. Ferhat’ı hiç aramadım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme Başkanı taraf avukatlarına esas hakkındaki savunmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre verdi ve tutuklu sanık Ekinci’nin de tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Aralık saat 10.50’de görülecek.

Kaynak: ANKA