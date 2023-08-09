MGK bugün toplanıyor: İşte masadaki 4 ana başlık!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bugün toplanıyor. Emekliye sevk edilen iki komutanın son kez katılacağı toplantıda 4 ana başlık üzerinde durulacak.

MGK bugün toplanıyor: İşte masadaki 4 ana başlık!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği MGK, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoru ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masaya yatırılacak.

Toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Sabah'ın haberine göre; Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

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