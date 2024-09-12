Mezitli Belediyesi ve DİSK Anlaşmaya Vardı: En Düşük İşçi Maaşı 30 Bin TL Oldu

Mersin’in Mezitli ilçesinde belediye ve sendika arasında anlaşma sağlandı. Söz konusu zam oranları ve maaş düzenlemeleri hakkında bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Toplu iş sözleşmesi ile işçilerin maaşlarına yapılan bu artış, hem çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek hem de belediyemizin çalışanlarına verdiği önemi göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan belediye personellerimizin maaşları, yıl içerisinde verilen eş yardımı, çocuk yardımı, sorumluluk ve pozisyon farkı gibi ek ödemelerle birlikte yeniden düzenlenmiştir, Eğitim durumu ve mesleğin zam iyileştirmesinde önemli bir yeri oldu. Yüzde 50 ile yüzde 650 arası prim zammı gerçekleştirildi. Yıl içerisinde çeşitli iyileştirmelerimiz de olacaktır" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Başkan Tuncer, Mezitli Belediyesi’nin çalışanlarına sağladığı bu zam ile Türkiye genelinde ilçe belediyeleri arasında en yüksek maaş artışını sağlayan belediyelerden biri haline geldiğini belirtti. Tuncer, "Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarına önemli bir oranda zam yaparak, emekçilerimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın haklarını daha da güçlendirdik. Bu adım, hem çalışanlarımızın motivasyonunu artıracak hem de daha verimli bir çalışma ortamı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA